Este lunes 13 de diciembre, el programa Beto a Saber reveló que la brasilera Brenda Carvalho animó la fiesta de 7 años de la hija de Pedro Castillo, que se realizó el 27 de octubre en Palacio de Gobierno.

De acuerdo al programa de Willax Televisión, la fiesta de la niña fue celebrada por todo lo alto con temática de La Sirenita y fue animada por Brenda Carvalho, pero lo que desató la polémica fue que la encargada de realizar la coordinación fue la empresaria Karelim López.

Así lo confirmó la propia Brenda Carvalho, quien declaró lo siguiente: “Me dijeron que era solamente para hacer algo presencial, me fui un ratito, estaba de pulpo porque el tema era... a ella le encantaba La Sirenita”.

“Yo entré de frente con Alondrita y me quedé con ella un ratito (...) No me soltaba la mano, estaba muy emocionada, estaba muy feliz, fue algo muy sencillo”, explicó Brenda Carvalho.

La brasilera también confirmó que Karelim López hizo la coordinación para la fiesta de la hija del presidente: “Hablé con ella dos veces por el tema de la coordinación, ella me agradeció, gracias por ir, ahí me enteré que fue ella quien hizo la conexión”.

De acuerdo al programa, el trabajo de Brenda Carvalho no baja de los 8 mil soles por hora en un evento de este tipo.

En ese sentido, Beto Ortiz se burló de Pedro Castillo, pues afirmó que ahora se da vida de “nuevo rico” viajando en helicóptero y organizando fiestas.

“Mientras Castillo va donde el presidente de México a llorarle su miseria, su desgracia y su desconsuelo, se da una vida de nuevo rico. Y eso sí se los vamos a contar, porque el eslogan de Perú Libre era “no más pobres en un país rico”, y sin embargo el primer mandatario empieza a sentir que es un billetón, empieza a darse gustos de nuevo rico”, manifestó el periodista.

