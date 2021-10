Brenda Carvalho no pudo evitar quebrarse luego de recibir un puntaje perfecto por parte del jurado de “Reinas del Show”. La pareja de Julinho le agradeció a ellos por valorizar su esfuerzo y profesionalismo.

“Todo esfuerzo vale la pena, agradezco la paciencia y cariño de tu producción, busco que salga lindo, creo que Belén es una intensa también, pero voy más suavecita, quería corregir, que les gustara, que se emocionaran, porque yo lo hice. Me gusta tu show, me gusta estar aquí, me apasiona...nunca sé si será mi última vez”, mencionó la brasileña con la voz entrecortada.

(Video: América TV)

