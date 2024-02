La influencer mexicana Brenda Zambrano, reconocida por su participación en el reality Acapulco Shore, reveló detalles inéditos de su tormentosa relación con el peruano Guty Carrera.

En una entrevista para el podcast “Hablemos De Tal”, la influencer contó que en una ocasión, cuando tuvo la oportunidad de revisar el celular de Guty, encontró que el participante de “La Casa de los Famosos” tenía conversaciones con varias mujeres.

“Él había dejado uno de sus celulares en la casa, algo me decía que lo revise. Abro el celular y había diversos chats con sus amigos, pero había un chat de una chica que se llamaba Millady, en ese chat se mandaban cosas candentes. Fue un día antes de irse a vivir conmigo”, recordó.

Por si eso no fuera poco, la exintegrante de ‘AcaShore’ narró que cuando se hizo público el fin de su relación, el modelo peruano le escribió a su hermana para decirle que ya podía suscribirse a su OnlyFans. Incluso, le enviaba “fueguitos” y “diablitos” a su hermana y amigas cercanas.

“Cuando se hizo público que terminamos, a mí me llegan mensajes de amigas de que él (Guty Carrera) les comentaba fueguitos. A mi propia hermana le dijo ‘me voy a suscribir a tu onlyfans, ya que estoy soltero’ y le ponía fueguitos y diablitos a mi propia hermana. Una amiga cercana, me contó que él le había comentado que él y yo ya no teníamos intimidad y me dijo ‘yo porque tengo que saber sobre su intimidad de ustedes, que es lo que me quiere dar a entender que quiere tener con otra persona’”, dijo entre lágrimas.

Además, dio a conocer que la madre de Guty, Edith Tapia, enviaba indirectas sobre la cirugía de emergencia a las que Zambrano se sometió. “El dinero que Guty me prestó, no fue porque él me lo dio, sino porque le pedí, porque en ese momento no tenía el dinero necesario para mi operación de emergencia. Igual él siempre me pedía la plata. Su madre se la pasaba tirándome indirectas. Ella ponía ‘no inviertas tu dinero en no sabes qué’, y siempre eran indirectas dirigidas sobre mi cirugía”, arremetió.

Las redes reaccionaron contra Guty

Las declaraciones de Brenda generaron un gran revuelo en redes sociales y es que todos los detalles que dio sobre su relación con peruano dejó a todos en ‘shock’, pero sumándose a la lista de mujeres que estuvieron con Carrera y luego salieron a contar como fueron sus romances con el modelo.

“Lo de Guty es cierto, en Perú todas su exs acabaron hablando de relaciones tóxicas sobre sus actitudes. Es un patrón”, “En Perú ya sabemos como es Guty, me da mucha pena que Brenda pasara por todo eso”, “Después de ver este podcast, y ver la historia de Brenda con Guti, ahora le creo a Alejandra, lamentablemente en Perú hay mucho machismo y ella no lo supo manejar y guti ganó el juicio. Por eso sigue haciendo lo mismo con ella. Que pena con Brenda”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en el video del canal de YouTube de Un Tal Fredo.