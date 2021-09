Luego de que Korina Rivadeneira ganara la primera temporada de “Reinas del show”, el espacio conducido por Gisela Valcárcel ha dado ‘pistas’ en los últimos días sobre las nuevas concursantes del reality de baile.

La modelo Brunella Horna es una de las figuras más sonadas para participar en “Reinas del Show”. Y es que el programa de América Televisión ha levantado la sospecha de los fans al subir una foto suya en su cuenta de Instagram.

“¿Quiénes crees que serán las nuevas competidoras de Reinas del Show?”, se lee en una publicación de “Reinas del Show”.

Ante ello, varios usuarios identificaron rápidamente que el personaje detrás de la fotografía con la cara pixelada es nada más ni nada menos que Brunella Horna, quien participó en “El Gran Show” en el 2016.

Sin embargo, la rubia modelo se ha encargado de desmentir estos rumores a través de sus historias de Instagram, ya que muchos de los internautas le preguntaron si realmente bailaría en el programa de la ‘Señito’.

“Me están preguntando mucho eso, no sé por qué. Pero bueno, en verdad es que no voy a estar”, señaló la enamorada del congresista de Alianza por el Progreso.

“Fue una experiencia increíble cuando concursé hace 5 años, me encantó el ambiente, me gusto mucho. Pero yo no sé bailar, así que no hay forma”, sentenció Brunella Horna.