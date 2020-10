La joven empresaria Brunella Horna le deseó suerte a la actriz Vanessa Terkes en su precandidatura al Congreso de la República.

Así lo señaló en una entrevista para América Espectáculos donde aseguró que Vanessa no es ninguna improvisada en temas políticos.

“Va con el partido de mi suegro (César Acuña). En verdad desearle lo mejor. Ella trabaja hace mucho tiempo apoyando a las personas. Siempre me comentaba cuando me la encontraba aquí (en las instalaciones de América TV) que tenía su ONG que es ‘Corazón terco’, entonces no es que sea una improvisada. Ha estado trabajando hace mucho tiempo”, dijo Brunella en claro apoyo a su candidatura.

También habló sobre la separación que vivirá con su pareja Richard Acuña, quien se dedicará a recorrer el país como parte de su carrera política.

“Él ahorita está trabajando un montón, está trabajando con su papá (César Acuña). Estaremos un poco distanciados. Él viajará mucho y yo me quedo acá en Lima por fin. Es lo que toca, siempre supe que vendría el momento que él iba a viajar”, dijo la empresaria.

Brunella también aprovechó la oportunidad para aclarar que Richard Acuña no es un hombre aburrido, como lo señalan en su redes sociales. Todo lo contrario él “es un mate de risa, chistoso pero a él no le gusta que lo vean así”.

Brunella Horna estará separada de Richard Acuña por cinco meses