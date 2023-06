Tras dejar la conducción de ‘América Hoy’ por “problemas de salud”, los rumores de un posible embarazo son más fuertes y Brunella Horna no ha querido darle entrevistas a nadie, ni a su antiguo trabajo en donde sus “amigos” esperaban tener una exclusiva.

Ethel Pozo pensó que por los meses que trabajaron juntas y la amistad que decían tener en redes sociales, lograría que Brunella Horna le confirme o descarte el embarazo; sin embargo, la negativa por parte de la esposa de Richard Acuña la dejó con la boca abierta.

Sus compañeros no podían creer lo que acababa de pasar y no dudaron en criticar a quien fue su amiga íntima durante su periodo en ‘América Hoy’; “Contesta Bubu, no nos dejes en el aire, qué roche nos va a dejar en visto”, dijo Janet Barboza, seguida de Ethel Pozo, quien intentó entender por qué su “bubu” la dejó con el teléfono en la mano: “Ella no ha dicho que todos los días nos ve, llámenla y pásenle la voz a Brunella Horna (...) Nos colgó, ¿En qué momento pasó esto?”.

