Luego del ampay de Ricardo Mendoza ingresando a un departamento junto a una joven venezolana, él afirmó que no fue infiel porque con su pareja oficial, Alicia Alparcana, tenía un trato de tener una relación abierta, pero esto podría no haberle gustado a una de las partes y ahora se sabe que su relación oficial no va para más.

Mediante una publicación en redes sociales, Ricardo Mendoza confesó que ya no tiene relación alguna con Alicia Alparcana, quien fue su pareja antes que inicie su proyecto de ‘Hablando Huevadas’ y despegue internacionalmente

El amigo de Jorge Luna decidió responder preguntas a sus fans y no faltó quien le preguntó si sigue con Alicia y su respuesta sorprendió a más de un seguidor: “Hace aproximadamente 3 meses decidimos separarnos... Somos patazas y los bellos padres de 6 perritos...”, de esta forma es como Ricardo Mendoza confesó que quedaron en buenos términos con la exbailarina.

La confesión de Ricardo Mendoza | Imagen captura de: @Ricardoelcomediante

