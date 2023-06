Durante el programa ‘Solo queremos hablar’ uno de los seguidores decidió pedirle a los conductores su opinión sobre la nueva normativa que estaría imponiendo la SUNAT sobre las ventas por internet y lejos de molestarse, Ricardo Mendoza y Jorge Luna cuadraron a quienes se quejan de la nueva normativa.

“La gente dice que los cagan y la verdad es que no te cagan, es lo que tienes que hacer, ya vendiste ya tus ocho años y sin pagar ni un puto sol, ya déjate de huevadas”, de esta forma es como Jorge Luna no se puso de lado de quienes no quieren pagar impuestos por vender bienes o servicios por internet.

Ricardo Mendoza confesó que ellos también generaban ingresos sin rendirle cuentas a la SUNAT y eso no los dejaba estar en paz por el temor a multas por evadir impuestos: “Nosotros cambiamos nuestra vida como a los 8 meses, hubo un momento en el que ya no podíamos estar tranquilos y dijimos, se acabó la pendejada”.

¿Sunat cobrará impuestos a quienes tienen OnlyFans?

Según contaron Jorge Luna y Ricardo Mendoza, las personas que se dedican al contenido hot por OnlyFans también deberían rendir cuentas porque el dinero les ingresa a cuentas bancarias que serán observadas por la SUNAT: “Tienen que hacerlo porque esa plata entra bancarizada y tienen que hacerlo porque si la encuentran la cagan”.

