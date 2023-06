La pareja de padres decidió usar el espacio EN VIVO de Magaly Medina para exponer sus argumentos en contra del otro y el primero fue Youna, quien reveló una supuesta infidelidad de Samahara Lobatón, quien al siguiente día estuvo en el mismo programa desmintiendo todo.

Durante el programa ‘Amor y Fuego’ decidieron comentar lo que pasó entre Samahara Lobatón y Youna y recordaron la gran cantidad de veces que han tenido peleas y terminaron, llegando incluso a caer en una comisaría por amenazarse con cuchillos: “Estamos hablando de una persona que hay que tomar con pinzas lo que sale de su boca”, afirmó Rodrigo González.

¿Qué dijo Gigi Mitre de Samahara Lobatón?

Por su parte, la conductora de ‘Amor y Fuego’ no aprobó que los jóvenes recién separados expongan sus dramas e infidelidades en televisión abierta: “Les quita peso, les quita credibilidad. Ellos ya son padres, eso es lo que a mí me extraña, que haya gente que le da igual su vida, pero son cosas que a la larga van a rebotarle a los niños y no les importa, sus escrúpulos están un poco relajados”.

