El nuevo escándalo que protagoniza Samahara Lobatón con el padre de su hija puso en debate el tema de su educación o formación profesional. Los usuarios en redes sociales discutieron sobre los estudios superiores que tiene la hija de Melissa Klug.

Gigi Mitre, conductora de ‘Amor y Fuego’ cuestionó por qué Samahara Lobatón no se pone a estudiar en vez de estar generando polémica.

“Yo no entiendo por qué Samahara no ha estudiado, creo que pierde tiempo (...) Si fuera mi hija, le diría que estudie, ya si quiere ser influencer está bien, pero que se meta a estudiar que sean algo en la vida” , dijo indignada este 21 de junio.

La presentadora de TV resaltó que la hija de Abel Lobatón no canta, ni baila, ni actúa, y solo se dedica a trabajar en sus redes sociales.

“¿Hasta cuanto le va a durar (estar en redes)? ¿Qué está esperando? ¿heredar? ¿o Abel Lobatón es millonario? No sé, heredar de su papá o de su mamá, no puede ser que no estudie si tiene las posibilidades” , agregó.

¿Qué estudió Samahara Lobatón?

En el 2018, Samahara Lobatón ingresó a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) para estudiar Comunicación y Marketing; sin embargo, abandonó la carrera al poco tiempo, cuando salió embarazada de Jonathan Horna, ‘Youna’. Luego quiso continuar sus estudios en el Instituto Toulouse Lautrec, pero tampoco los culminó.

Cuando viajó a Estados Unidos, a inicios del 2023, la hija de Melissa Klug indicó que deseaba aprender acerca de educación o psicología infantil. Al parecer, sus planes se truncaron tras la nueva pelea con el padre de su hija.

“Pero qué va a hacer una maleducada estudiando educación”, cuestionó Rodrigo González, este 21 de junio.

