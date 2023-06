Aparentemente ningún canal de televisión pagó la millonaria suma que exigía Samahara Lobatón para salir EN VIVO, por lo que la joven de 21 años de edad optó por lanzar un comunicado donde responde a las fuertes acusaciones de Jonathan Feijóo ‘Youna’.

La hija de Melissa Klug no se pronunció directamente por la supuesta infidelidad al padre de su hija, ni tampoco por ‘affaire’ con el futbolista Yordy Reyna. La influencer prefirió aclarar que “su actual situación sentimental” no afectaría su rol como madre de un bebé de 2 años de edad.

“Hoy en día me veo en la necesidad de salir a aclarar que la única relación que me une al Sr. Yonathan Horna es la de padres de familia. Lo respeto como persona y como progenitor de mi hija, pero lo referente a mi actual estado sentimental, las acciones que tome como cualquier persona soltera no pueden ni deben ser de injerencia, ni reprochadas por quien fue mi pareja”, se lee en su comunicado, dejando entrever que estaría saliendo con otra persona.

Como se recuerda, Youna dejó entrever, en una entrevista a ‘Magaly TV La Firme’, que Samahara tendría una nueva pareja en la actualidad: “me sigo enterando de cosas que, en dos días que ella llegó a Perú, ya está haciendo su vida, no sé si ya tiene pareja”.

Qué dijo Samahara Lobatón sobre su nueva relación

Samahara Lobatón aseguró, ante la opinión pública, que seguirá velando por el binmestar de su hija, pese a su “actual situación sentimental”.

“Reitero que mi posición y responsabilidad como madre no se verá trastocada por las acciones que pueda llevar mi actual situación sentimental, todo lo contrario, hoy más nunca debemos mantenernos unidas y mi deber es seguir luchando por el bienestar de ella” , dijo.

Comunicado Samahara Lobatón

