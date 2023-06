Magaly Medina tuvo en su programa a Youna, quien confesó que esta vez terminó su relación con Samahara por celos, debido a que le descubrió una infidelidad a la mamá de su hija y no pudo perdonar lo sucedido, ya que cada vez se enteraba de algo peor.

¿Samahara Lobatón le fue infiel a Youna?

La hija de Melissa Klug hizo hincapié en que nunca le sacó la vuelta al padre de su hija: “Nunca le saqué la vuelta, siempre lo respeté durante todo el tiempo que duró nuestra relación”, pero Magaly no creyó al pie de la letra en las declaraciones de Samahara Lobatón y decidió preguntar más, ya que no podía aceptar que Youna tenga la capacidad de inventar todas sus declaraciones.

Samahara confiesa que estuvo con otro hombre

Luego de revelar que no le fue infiel a Youna, ella aclaró que sí tuvo algo con alguien, pero en esa época no estuvo con Youna y resaltó que su relación tenía muchas idas y venidas, pero ella no considera infidelidad el estar con alguien cuando terminó su relación con el padre de su hija y aclaró que ella tiene “ese chip” y siempre lo repite.

“Si en algún momento pasó algo que no le gustó fue cuando estaba soltera”, además señaló que no aguantó los celos de Youna y fue ese el verdadero motivo por el que decidió terminar la relación con el padre de su hija, pero aun así y pese a las declaraciones de ambos, él sigue intentando regresar con ella: “Me ha llamado 100 veces desde ayer en la noche para decirme que no salga hoy día, que qué voy a decir, ha llamado a mis hermanas, a mis amigas para decirles que por favor regrese con él”.

