Durante su programa del miércoles 21 de junio, Magaly Medina aprovechó su espacio EN VIVO para resaltar que mientras que Flavia Laos y Austin Palao parecen estar cada vez más alejados, Patricio Parodi y Luciana Fuster se ven cada vez más consolidados en su relación y hasta hablan de matrimonio.

Durante el programa ‘América Espectáculos’ Luciana Fuster confesó que habló en más de una oportunidad sobre una posible boda de ella con Patricio Parodi, resaltando que no son ajenos a la idea: “Creo que cuando estás con alguien es porque realmente lo ves en tu vida y a mí me encantaría porque yo realmente soy bien clásica y si me gustan las cosas bonitas”.

¿Cómo será la boda de Luciana Fuster y Patricio Parodi?

Según contó Luciana, el principal tema de debate entre ella y su pareja es el tipo de boda que harán: “Cada vez que hemos hablado no sabemos si elegir una boda chiquita o íntima o algo a lo grande” y esto fue también comentado por Patricio, pero no se mostró tan emocionado como la nueva ‘Miss Grand Perú’.

¿Qué dijo Magaly sobre la boda entre Luciana Fuster y Patricio Parodi?

A la ‘urraca’ no le pareció nada que la joven modelo esté pensando en casarse a su corta edad y no dudó en usar sus sables para intentar aclararle la mente a Luciana Fuster: “Tiene 24 años, quién los apura, para qué, osea su meta para muchas de estas chibolas es casarse, encontrar un hombre, casarse y convertirse en ama de casa o mamá, dónde está su desarrollo personal”.

TE PUEDE INTERESAR