Brunella Horna declaró para el programa “Estás en todas”, donde reveló detalles de su relación con Richard Acuña. Y es que la modelo aseguró que no se tatuaría por nada del mundo el nombre de su pareja por estas razones.

La empresaria participó en la secuencia denominada “El impertinente” y negó totalmente la posibilidad de realizarse un tatuaje. Incluso comparó la situación con Karla Tarazona y Christian Domínguez.

“¿Tatuarme? No, es de mala suerte, por favor. Todas las chicas que se las dan de románticas poniéndose un tatuaje del nombre del novio, no lo hagan, eso sala la relación. Mira a Karla Tarazona y Christian Domínguez, saló la relación. No lo hagan por favor”, dijo entre risas la modelo.

Por otra parte, también contó una divertida anécdota con la familia del excongresista, quienes en una ocasión la confundieron con Alondra García Miró.

“Me dijeron: ‘Hola Alondra’.¿Qué ? Yo dije: ‘¿lo está haciendo por fastidiar?’. Era el primer día que yo conocía a la familia y me reciben ‘hola Alondra’ y hasta ahorita creo que me dicen Alondra”, mencionó la popular ‘wawita’.

