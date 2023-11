Brunella Horna cuadró a Renzo Costa por compararla con Alondra García Miró

¡No lo vas a creer! Esta vez Brunella Horna no se guardó nada y dijo todo esto tras escuchar cómo su ex Renzo Costa la ninguneaba al compararla con Alondra García Miró.

Es así que Sully Sáenz entrevistó a su exesposo Renzo Costa, a quien le preguntó si creía que exista una relación entre el futbolista Paolo Guerrero y Brunella Horna, cuya respuesta ha dejado en shock.

"Yo no creo que Paolo quiera tener algo con alguien, ahorita no, ¿por qué? Porque ha terminado con Alondra y la verdad yo la veo a Alondra una chica seria, como una valla muy alta", sostuvo el empresario Renzo Costa.

Después de ello, Brunella Horna no se guardó nada afirmando que le dolía el comentario: "Yo te pregunto Renzo así, directa, con qué chica has estado estos cuatro años, con qué tipo de chica has estado, tú me conoces a mí perfectamente, más que nadie, entonces si no te parezco seria, ¿por qué estuviste conmigo cuatro años", dijo la modelo.

"Simplemente esas palabras me demuestran cómo eres", enfatizó Brunella Horna.

