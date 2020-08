¿Brunella Horna engañó a Renzo Costa? Empresario soltó bombaza detrás de cámaras (VIDEO)

¡En shock! Así se han quedado muchos al escuchar la bombaza que soltó Renzo Costa sobre Brunella Horna cuando estaban en comerciales del programa "Amor, Amor, Amor" y que saca del tapete un supuesto "engaño".

Es así que Renzo Costa le sacó al fresco esto a Brunella Horna: "¿Te acuerdas de ese chico que te dije... oye, conoces a este pata? Y me dijiste 'sí, una vez lo he visto en mi vida' y después te mostré fotos con él en tu cuarto", sostuvo.

Tras esto, Renzo Costa agregó que se habría tratado de una expareja de la modelo: "Bueno, o sea que habían tenido una relación", exigiéndole al "Rey de los cueros" que le dijera el nombre del muchacho.

"Luis, ¿te acuerdas?", respondió Renzo Costa, a lo que la modelo le replicó: "Oye, ¿tú estás loco?, habla claro", y agregó: "Oye, este es enfermo".

Finalmente, Peluchín le preguntó a Renzo Costa qué diferencias irreconciliables habría con la modelo: "Cosas que me enteré y cuando me quisieron aclarar fue peor... las mentirillas no me gustan", enfatizó.

