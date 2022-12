Aunque no celebraron la Navidad juntos, Brunella Horna y Richard Acuña se reencontraron en la ciudad de Trujillo para realizar varias actividades de labor social con su fundación Llaccta Perú. Después de esta buena acción, la pareja realizó el juego del amigo secreto con la familia del excongresista.

“Amigo secreto navideño”, señaló Brunella Horna en Instagram, donde compartió fotos con sus amigos secretos: César Acuña y su novia, Gisell Prado.

En una foto, Brunella Horna aparece con Gisell Prado con un regalo de la marca Dior, mientras que en la otra imagen, Brunella Horna y el excandidato presidencial aparecen muy sonrientes con un marco de fotos con la imagen del reconocido político y la mascota de Brunella, Chema.

Se trataría de un regalo sentimental que la empresaria decidió dar a su suegro, quien le tocó durante el juego del ‘amigo secreto’.

Por su parte, Richard Acuña también compartió fotos con sus amigos secretos, entre ellos a su papá, César Acuña.

El excongresista también compartió una foto con su padre y sus hermanos. “Siempre juntos”, escribió Richard Acuña.

¿Cuándo es la boda de Richard Acuña y Brunella Horna?

El periodista Samuel Suárez reveló que la boda de la pareja sería en pocos días: “Me había llegado una imagen que decía que la boda iba a ser el 7 de enero, o sea en unos días más, será cierto, no lo sé, quizá es falso”.

La imagen, con la nueva fecha, no sería fiable al 100% y Samuel Suárez resaltó que por parte de los protagonistas de la boda, no se dio información oficial: “Porque creo que Brunella todavía no había dicho fecha, creo que estaban pensando, pero a mí me llegó la imagen que decía 7 de enero, como una tarjeta que decía a sus invitados, ‘reprogramando la invitación a la boda’”.

