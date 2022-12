La conductora del programa ‘América hoy’, Brunella Horna lamentó haberse enfermado una semana antes de contraer matrimonio con su novio Richard Acuña. La empresaria teme haber contraído Covid-19. Sin embargo, aprovechará para descansar.

“Y una semana antes de mi matri, me enfermé... Sopita de pollo. No me gusta la verdad, pero ahora tengo que sanarme como sea”, escribió en sus historias de Instagram, donde también publicó un video donde explicó cómo se siente.

“Dije: ¿por qué a mí? Pero viendo el lado bueno, si se puede, en verdad voy a descansar, es lo que quiero descansar un poquito. No sé qué vaya a pasar, si tengo Covid-19 o no, me voy a sacar la prueba. Me duele demasiado la garganta, me siento afiebrada, no me he medido la temperatura, pero creo que tengo fiebre. Estoy cruzando los dedos para que no sea Covid-19″, se escucha decir a Brunella en el mencionado video.

Brunella Horna podría tener Covid-19

La semana pasada Brunella Horna celebró su shower antes de su boda, al lado de sus amigas y de su novio. Estuvo en dicha reunión su compañera de conducción, Janet Barboza.

“Mi shower, lo que tanto había soñado 🤍 ✨La decoración increíble de @partystoreperu ✨La torta y bocaditos como siempre sorprendiéndome @dulcefinaoficial 🔝 Gracias a mis amigas y familia por acompañarme en este día tan especial”, publicó la joven empresaria.





VIDEO RECOMENDADO