Aunque algunos no le tenían fe, Brunella Horna regresa a la conducción de TV este lunes 30 de enero en “América Hoy”, junto a sus compañeros Ethel Pozo, Janet Barboza , Edson Dávila, y Christian Domínguez.

La popular ‘baby Bru’ retorna a la televisión, pero ahora como una señora casada tras su boda con Richard Acuña, el pasado 7 de enero de 2023, luego de 5 años de relación.

Aunque ella se exigió que la traten como “señora”, confiesa que le terminó incomodando.

“Al día siguiente de mi boda todo el mundo ya me decía ‘señora’, ‘señora Acuña’ y, la verdad, me chocó, prefiero que me llamen Brunella, soy muy joven para que me digan ‘señora’” , dijo en entrevista.

Cuándo será la luna de miel de Brunella Horna y Richard Acuña

Brunella Horna y Richard Acuña se casaron en boda religiosa y civil el pasado 7 de enero, pero aún no han disfrutado de su luna de miel. La modelo reveló que esperarán hasta abril.

“Me iré de luna de miel en Semana Santa, tenemos unos días libres, pero aún no sé dónde, Richard dice que me va a sorprender, así que será un destino sorpresa para mí” , comentó.

“Ahora estoy disfrutando de mi etapa de “recién casados”, que es hermosa, felizmente Richard y yo nos llevamos muy bien”, agregó.

La esposa de Richard Acuña confesó que siente está en “el mejor momento de mi vida”.

“Me casé con el amor de mi vida, estoy muy feliz, cada día estoy más contenta y segura del hombre que tengo a mi lado”.

