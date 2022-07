Este lunes 18 de julio de 2022, la conductora Brunella Horna reveló que su prometido, el excongresista Richard Acuña, ya tiene fecha y lugar para la boda pese a que se comprometieron este fin de semana.

“¿Es verdad que al mismo estilo de Ethel Pozo, viajarás por todo el mundo en búsqueda de tu vestido perfecto?”, preguntó Christian Domínguez a su colega. Brunella Horna confesó que todavía no ha visto nada sobre la boda.

“La verdad que ha sido un fin de semana de tantas emociones, que ni siquiera he pensado en nada. No he pensado en la boda, en la fecha, aunque Richard ya lo tenía pensado”, contó Brunella Horna.

“Richard ya lo tenía pensado (...) Ethel, no cuentes. No puedo contar nada”, comentó la empresaria, quien sí se animó a anunciar que el enlace matrimonial será el próximo año: “Sí, confirmado, el 2023″.

Sin embargo, los novios están discutiendo el lugar de la boda, ya que Brunella Horna se quiere casar en Pimentel, Chiclayo, y Richard quiere que la boda sea en Trujillo: “Ese es otro tema complicado, el lugar, obviamente yo quiero que sea en mi playa. Richard ama Trujillo y quiere que sea Trujillo, otras personas me dicen en Lima”.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR