La modelo Brunella Horna volvió a defender a su actual pareja, Richard Acuña, quien ha sido cuestionado públicamente por no proponerle matrimonio luego de cuatro años de romance.

La empresaria de 25 años fue confrontada por su amiga Ivana Yturbe, quien le preguntó si le sacó ‘pica’ que Beto da Silva le haya pedido la mano con tan solo seis meses relación sentimental.

Brunella fue sorprendida con la pregunta y negó que la haya causado envidia. “No, no me da pica... sino ‘rasca rasca’”, dijo entre bromas.

Luego, la exchica reality justificó al hijo de César Acuña Peralta y aseguró que no quiere casarse

“Cada pareja tiene su etapa, cada pareja tiene su tiempo. No porque estés seis meses o yo esté cuatro años, no quiere decir... No hay apuro, todavía no me quiero casar, estamos bien así”, agregó.

Brunella Horna y Richard Acuña celebran su cuarto aniversario

La modelo Brunella Hornay el excongresista Richard Acuña cumplieron este sábado 28 de agosto cuatro años juntos.

“Bajamos a cenar y me trajeron acá, una cena sorpresa por nuestro cuatro añitos. Qué lindo. Miren que lindo”, señaló la modelo.

Por su lado, Richard Acuña también celebró su aniversario con la modelo. “Hoy celebramos 4 años de amor, paciencia, comprensión y sobre todo de apoyo mutuo. Gracias por esta para mi siempre. ¡Feliz aniversario! Te amo mi vida”, se lee en su descripción.

