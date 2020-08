Desde Trujillo, Brunella Horna contó como viene atravesando esta pandemia del Coronavirus al lado de su pareja, Richard Acuña. “Vine a pasar la cuarentena acá y me voy a quedar todo el año, Richard me convenció, y la verdad que me encantó”, señalo.

Sobre su relación, Horna dijo que “este 28 de agosto cumplimos tres años, nadie apostaba por nosotros, creo que ni nosotros mismos... Los dos estábamos en mundos totalmente distintos, él era político y yo empresaria, en la tele, en mi lado me decían, ‘No estés con Richard’, y a Richard también le decían, ‘No estés con ella, es farandulera, escandalosa’, todo le decían, y al final, ni él ni yo escuchamos, y nos va super bien”. También, agregó: “Primero fuimos amigos, nos divertíamos juntos y así, poco a poco, fuimos formando la relación, eso es lo más importante, ser amigos”.

Durante el enlace que tuvo Horna con el programa “América Hoy”, el conductor Renzo Schuller le preguntó por aquella vez en que Richard, sin ser su novio, le escribió para aconsejarle que se alejara de los escándalos. “Yo estaba en vivo, en mi época de escandalosa total, y me escribió y me dijo, ‘Ya, flaca, para con los escándalos’, y yo le respondí, “Jajaja”, y ahí empezamos a conversar”, contó Brunella.

ES LA CONSEJERA DEL AMOR

También, en vista de la buena relación que lleva con su novio, “Brune” se convirtió en la “consejera del amor” y respondió algunas preguntas de pareja. Sobre cómo no aburrirse durante esta temporada, ella dijo: “En toda relación hay que alejarse un poquito, si no, nos vamos a aburrir, no estar como chicle, cuatro meses ya, eso aburre; entonces, un poco de distancia, uno en la sala y el otro en el cuarto, así se extrañan”. Sobre su caso, ella contó: “La clave de mi relación es buscar nuestros espacios, nos distanciamos por momentos”.

También, aconsejó: “Chicas, nada que la cuarentena me engordó, yo primero me subí, yo engordo muy rápido, me engordé muchísimo el primer mes y, por eso, traje el gimnasio a casa, uno tiene que ingeniárselas para bajar de peso, también puedes ver varios tutoriales que te pueden ayudar”.