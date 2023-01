Brunella Horna y Richard Acuña se casarían este sábado 7 de enero de 2023, según imágenes difundidas por Samuel Suárez. Aunque el periodista precisó que esta información no está confirmada, afirmó que sería muy raro que la pareja llegue al altar este fin de semana.

“Samu... te envío fotos de cómo va quedando el local para el matrimonio de Brunella, es el 7″, se lee en un video publicado por ‘Samu’ en el que se ve la estructura de la boda de Brunella Horna y Richard Acuña, que ya se estaría armando para que todo quede perfecto.

Sin embargo, ‘Samu’ se mostró sorprendido pues se estarían casando mientras los programas de espectáculos están de vacaciones: “¿En serio Brunella se casa este sábado? Me he quedado en shock porque uno, no van a tener la atención mediática que nosotros pensamos que podían tener ya que muchos de los programas actualmente de espectáculos se encuentran de vacaciones y yo me imaginé que Brunella y Richard en el fondo también buscaban esa atención mediática que le puede beneficiar a él para todo lo que sea sus futuras campañas, el rubro político, lo que tú quieras, pero casarse el 7 de enero fue como decir: ok, no va a haber mucha prensa detrás, algunos de los programas de espectáculos quizás se van a incorporar todavía en quincena, más adelante, entonces si la boda realmente se realiza el 7, van a tener cero atención mediática”.

Asimismo, el periodista preguntó qué pasará con los artistas internacionales que Brunella Horna iba a tener en su boda: “¿Qué artistas van a estar en su boda? Se había comentado el año pasado que iban a tener a Manuel Turizo (...) si Brunella misma confirma en las próximas horas que el sábado se casa, me daría una sorpresa tremenda y nada, si viene Manuel Turizo que pasen la fotito”.

Sobre el próximo paro que se realizará en algunas regiones del país, ‘Samu’ señaló que no cree que Brunella Horna y Richard Acuña vuelvan a posponer su boda: “Hay mucha gente que se está burlando desde ya y cree que Brunella Horna volverá a suspender su boda -si es que se casara el 7- por un paro que va a haber el día 4, entonces yo dudo mucho que vuelva a mover su boda, yo creo que la primera vez lo hizo por un acto de empatía y creo que fue muy bien lo que hizo, pero tampoco cada vez que haya una actividad, un paro o algo, ella va a aplazar su boda (...) yo creo que ahora sí de todas maneras se casa, sí o sí”.

“Es bastante extraño que haya elegido esa fecha para moverla, creo que muchos programas inclusive de América Televisión también siguen de vacaciones, entonces ni en su propio canal le darán el rebote en su boda, un poco extraño”, dijo Samuel Suárez.

Brunella Horna y Richard Acuña - diario Ojo

Fuente: Instarandula

