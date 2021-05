Bruno Agostini sorprendió a propios y extraños al anunciar que dio positivo al COVID-19 este último domingo. Y es que el modelo utilizó sus redes sociales para contarle a sus seguidores qué síntomas viene presentando.

“Quiero agradecer a todos los que me han escrito, porque no me escribían así desde que estaba en televisión hace dos años y les agradezco por todos los mensajes”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

En ese sentido, el hermano de Fabio Agostini reveló que hasta el momento viene perdiendo tres kilos, debido a que no tiene apetito desde el día domingo.

“Los síntomas que tengo son dolor de garganta, me dolía la cabeza, tenía fiebre... Me dicen que tome mucho te con kion. A mi no me duele la espalda todavía y el tema de la respiración es una mie** porque te encuentras demasiado débil. Me dio el domingo, pero no tengo hambre he bajado como tres kilos. Espero que esto se vaya lo más pronto posible, voy a seguir sus recomendaciones”, agregó.

Bruno Agostini revela que dio positivo al COVID-19

