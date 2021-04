Peter Fajardo, actual productor de “Esto es guerra”, rompió su silencio y decidió pronunciarse sobre las acusaciones que realizó el exchico reality Bruno Agostini, al calificar de “dictadura” al reality y asegurar que una conocida participante tendría material que demostraría un supuesto “abuso de poder”.

La cabeza del reality de competencia se comunicó por interno con Rodrigo González para negar completamente toda afirmación hecha sobre ‘EEG’.

“Te escribo para ponerle punto final a lo dicho. No tengo idea por qué mi hermana dijo lo que dijo, inclusive he tenido una discusión con ella porque siempre le he pedido a mi familia que se mantenga al margen de todo. Si yo tendría que decir algo no utilizaría a mi hermana, lo diría yo de frente”, comenzó diciendo.

“Lo que dice Bruno Agostini es totalmente falso, que te diga el nombre de la persona que haya grabado el detrás de cámaras. Sobre su hermano, lo sacamos por malcriado, las marcas se que bajan del comportamiento de él en cámaras, y de esos hay mails de las marcas”, agregó.

“Nosotros lo conversamos con él, pero le duraba un día porque después volvía a hacer lo mismo, no entiendo cómo le das pantalla a alguien sin pruebas”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR