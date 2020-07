El reconocido conductor de televisión, Bruno Pinasco, enfureció con sus seguidores luego de que cuestionaran una imagen que publicó con motivo del “Día de Orgullo LGTB”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el conductor de Cinescape publicó una ilustración con el lema “Love is Love” (El amor es amor), la cual generó varios comentarios de homofobia.

¿Que pasó? Resulta que varios usuarios lanzaron frases contra la homosexualidad, tildándolo de “enfermedad”. Esto no pasó desapercibido por Pinasco, quien dedicó unos minutos para exponer sus argumentos.

“¿Me mandas el archivo de la Organización Mundial de la Salud donde dice que (la homosexualidad) es una enfermedad? ¿Sabías que no existe tal informe?”,, mencionó.

Luego agregó: “Si en 1990 se cambió de opinión es porque ya hay investigación científica que compruebe que no existe ningún problema mental con el tema. Si no quieres creerle a la Organización Mundial de la Salud puedes entrar a otras páginas que tienen información médica seria al respecto, si no quieres creerles a ellos y quieres basarte en alguna idea de prejuicio está bien es tu tema y es tu decisión”.

“Si vamos a basarnos en cambios de fecha nos podemos quedar aquí hablando horas de cómo las sociedades han ido evolucionando o involucionando en distintos temas. Pero bueno si te sientes más tranquilo metiéndonos a todos en el mismo saco. Y si por ti fuera impulsarías a la gente a hacer terapias de conversión tildarnos de trastornados y de dementes pues no sé, ¿eso te hace sentir bien? ¿Te sientes más seguro de ti mismo? ¿Es tan difícil dejar a las personas ser como son?”.

“Al final es muy simple: o evolucionas amplías tu mente y creces; o te estancas y te quedas en un mundo de prejuicios. Lo importante es ser buena persona no quien te acompaña en la cama”, puntualizó.

