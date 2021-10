Este sábado 2 de octubre, el cantante Bryan Arámbulo rompió su silencio sobre el incidente que habría protagonizado con Marisol por cantar una de sus canciones durante un espectáculo.

En ‘El reventonazo de la Chola’, el artista aseguró que no tiene problemas con nadie: “Los problemas yo no los tengo con nadie, tú me conoces desde que yo he venido aquí, el primer día a tu programa cuando me invitaste, desde humildemente cómo llegué, día a día, tú has mandado a producción, conoces mi casa, conoces mi familia”.

“Yo no soy de esas personas verdaderamente que se trata de ganar enemistades o problemas con nadie”, agregó Bryan Arámbulo.

El joven cantante aseguró que respeta a Marisol por su trabajo: “Yo la admiro, la respeto mucho al igual que a todos mis compañeros musicales, les deseo todos los éxitos del mundo, que todos tengamos trabajo”.

Sin embargo, Bryan Arámbulo deslizó que la ‘faraona de la cumbia’ lo habría malinterpretado. “Quizás, de verdad, quizás malinterpretó. Yo en ningún momento siento que le falté el respeto, en ningún momento, al contrario, la canción, cualquier tipo de canción que vengo cantando lo vengo interpretando con todo el amor del mundo, porque es lo que me gusta hacer”.

“A la señora la respeto mucho, la admiro por la trayectoria que tiene, a ella y a su familia, al contrario desearle muchos éxitos y bendiciones. El trabajo de esto, de la cumbia, es para todos, todos los artistas en estos momentos de pandemia trabajamos, día a día salimos adelante”, manifestó el artista.

Fuente: América TV

