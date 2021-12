Tras su gran éxito en los escenarios y cerrar el 2021 coronado en varias encuestas musicales de conocidas radios como Mejor Voz Masculina y Mejor Solista, Bryan Arámbulo se muestra agradecido con todos sus seguidores y promete que este 2022 viene cargado de más proyectos para sorprender a su público. Además, responde a los críticos que han opinado sobre su reciente cirugía plástica.

-¿Qué te deja este 2021?

El 2021 me deja muchas enseñanzas. Me ha dejado que en este mundo hay muy pocos amigos, más los conocidos, me ha enseñado que no debo confiar fácilmente en nadie, me ha enseñado a valorar la vida luego de perder a mi padre, me ha enseñado a valorar mucho lo que tengo hoy en día y amar demasiado, a no llevarme mal con nadie. Trato de mejorar día a día y a pesar de las cosas malas o tristes, siempre estoy agradecido con Dios porque por algo pasan las cosas, soy muy creyente.

-¿Cuál será tu cábala y deseo para 2022?

(Risas) No voy a contar mucho sobre la cábala de Bryan Arámbulo porque eso es un secreto, siento que las cosas las pides en el momento, a las 12 siempre despidiendo el año y las cosas que te han pasado y ahí decides de qué manera va a brindar tu suerte. Así paso en el momento el año pasado y hasta el día de hoy le tengo mucha fe. Siento que estoy muy bendecido.

-Recientemente hubo comentarios y críticas sobre los cambios que te has hecho en tu rostro y cuerpo, ¿Qué piensas de eso?

Me siento super feliz, me siento contento con los cambios que me he hecho, no tiene nada de malo hacerse unos cambios quien quiera verse bien, si es por estética y porque le gusta que lo haga. Al contrario, estoy muy agradecido con la doctora que me ha hecho este cambio porque yo lo quería y es como yo se lo pedí. Y bueno, por las críticas que puedo decir, me gusta verme bien, quiero verme bien.

-Por ahí comentan en redes que has perdido tu esencia al hacerte estas operaciones…

Como dicen ‘el que puede, puede y el que no…’. Al final es la plata de uno, quien puede hacerse que lo haga y quien no, que se quede con sus grasitas ahí puestas. No han sido cambios tan extremos, solo me hice la rinosplastía y me quite un poco de grasita del cuerpo para bajar de peso, de ahí nada más me voy hacer.

VIDEO RECOMENDADO

Karla Tarazona arremete contra el ‘Gatito activador’: “El aprovechado del año”