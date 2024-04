Bryan Torres estuvo en el enlace EN VIVO en ‘Magaly TV: La Firme’ luego de protagonizar una fuerte pelea con Samahara Lobatón, donde la influencer lanzó su ropa desde la ventana.

El cantante afirma que no estaba viviendo desde hace 3 semanas en su casa y solo fue el viernes 19 de abril porque su madre se iba a quedar.

“ Yo no la he golpeado, ese día estuvo presente mi mamá, la nana y su hija. Su papá estuvo en la videollamada todo el tiempo y es testigo que nunca ocurrió nada de eso, su papá me dijo vete y me fui ”, manifestó.

Asimismo, el salsero asegura que le pidió a la hija de Melissa Klug que se retire de su domicilio debido a las constantes peleas que generaron un malestar en su familia.

“Esa casa es de mi papá, eso me costado mucho, todo lo he construido para mi hija, lamentablemente me han sacado de mi casa. Yo me salí para evitar problemas, yo no duermo ahí hace tres semanas, yo llegué porque mi mamá recién ha llegado de viaje, mi mamá llegó, fui a hablar, ahí hablé con Samahara porque mi familia ya está cansada conmigo y me dijeron que me retire, ahora me estoy quedando en la casa de un amigo. Yo fui a ver a mi mamá, para eso, hablé con Samahara y le dije que se tenía que ir, yo siento mucha vergüenza por todas las cosas que han pasado. Cuando estuve hablando con mi mamá pasaron todos estos hechos ”, agregó Torres.

Samahara Lobatón bota de su casa a Bryan Torres y le lanza sus cosas por la ventana

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, fue captada desalojando aparatosamente de su casa a su pareja Bryan Torres, lanzando sus cosas por la ventana, según se observa en el adelanto de hoy de ‘Amor y Fuego’.

En las grabaciones se puede ver cómo la joven influencer estalla de furia y arroja, desde el segundo piso de la residencia ubicada en Chorrillos, distintas prendas de vestir y otros objetos del cantante hacia la calle.

Por otro lado, Bryan Torres luce apresurado por recoger todas las cosas, las cuales las guarda dentro de su vehículo. Cabe mencionar que se ve acompañado por otra persona, pero no ha sido identificado.

