El reconocido cantante y compositor puertorriqueño Bryant Myers, una de las figuras más influyentes del trap latino, llegará a Lima para ofrecer un esperado concierto el próximo 14 de agosto en el Centro de Convenciones Cocos de Lince. La preventa oficial de entradas iniciará el lunes 13 de julio, dando inicio a la cuenta regresiva para una noche que promete reunir a miles de fanáticos de la música urbana en uno de los eventos más esperados del género en el Perú.

Desde su irrupción en la escena musical, Bryant Myers se convirtió en uno de los artistas que revolucionó el movimiento del trap latino, consolidándose como uno de sus máximos exponentes. Su estilo inconfundible, caracterizado por letras directas, una voz potente y una propuesta auténtica, abrió el camino para una nueva generación de artistas urbanos y transformó el panorama de la música latina a nivel internacional.

A lo largo de su carrera, el artista ha logrado posicionar múltiples éxitos que acumulan cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales, convirtiéndose en uno de los nombres más escuchados del género. Temas como “Pa Ti”, “Caile”, “Un Ratito Más”, “Me Mata”, “4 Babys”, “Hasta Abajo”, “Como Panas”, “Ella y Yo”, “Triste”, “Esclava”, “Tanta Falta”, “Gan-Ga” y “Narcotics” forman parte del repertorio que ha marcado a millones de seguidores en toda Latinoamérica.

Su trayectoria también ha estado acompañada por importantes colaboraciones con algunas de las figuras más grandes de la música urbana mundial. Bryant Myers ha compartido canciones con artistas como Bad Bunny, Anuel AA, Myke Towers, Noriel, Jhayco, Miky Woodz, Maluma, Plan B, Arcángel, Ñengo Flow, Darell y Rauw Alejandro, consolidando una carrera respaldada por algunos de los nombres más importantes de la industria.

El concierto en Lima promete una producción de alto nivel, con un espectáculo que combinará un imponente despliegue audiovisual, sonido de primer nivel y toda la energía que caracteriza las presentaciones del artista puertorriqueño. Será una oportunidad para que el público peruano disfrute en vivo de los éxitos que han convertido a Bryant Myers en una de las figuras más representativas del movimiento urbano contemporáneo.

La expectativa por este concierto ha comenzado a crecer entre los fanáticos peruanos, quienes desde hace años siguen la carrera del cantante y esperaban una nueva oportunidad para verlo sobre un escenario en el país. Se espera una gran demanda durante la preventa, impulsada por el enorme respaldo que el artista mantiene en el mercado latino.

Con millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, una trayectoria consolidada y un legado que ayudó a definir el sonido del trap latino moderno, Bryant Myers regresará al Perú para ofrecer una noche cargada de energía, ritmo y los grandes éxitos que lo han convertido en uno de los artistas urbanos más importantes de la última década. El próximo 14 de agosto, el Centro de Convenciones Cocos de Lince será el escenario de un espectáculo que promete hacer vibrar a todos los asistentes.