Año tras año la banda BTS y el total de sus integrantes siguen ganando fanáticos por todo el mundo. De hecho, Jimin, uno de los raperos del grupo musical, es quien goza de más popularidad pues gran parte de ARMY son sus seguidores. Precisamente, ahora veremos quién es esa fan especial que ha sorprendido hasta al propio cantante.

Park Ji-min, sin duda, se ha ganado el corazón de miles de chicas, por su talento y peculiar forma de actuar sobre el escenario. Lo que no había calculado hasta ahora la figura de BTS, es que una idol también se encontraba en la larga lista de seguidoras, lo que ha despertado celos en sus fieles admiradoras.

Entre las principales cualidades que podemos encontrar en Jimin es su habilidad para bailar, componer y cantar. Además, lo que muchos no saben es que tiene tres tatuajes: uno en el torso y los otros dos en sus brazos. Algunos suponen que su forma risueña y cariñosa de ser fue la que pudo haber impactado a la idol, quien responde al nombre de Han Seung Yeon.

QUIÉN ES SEUNGYEON, LA IDOL QUE ESTABA INTERESADA EN JIMIN

Como la mayoría de sus seguidores, Jimin no sabe quienes se encuentran detrás de ARMY; aunque grande ha sido su sorpresa, cuando una de ellas reveló abiertamente que el idol la tiene asombrada y se declaró una de sus principales fanáticas. Nos referimos a la también idol Seungyeon, quien antes fue parte del grupo de k-pop femenino KARA.

Han Seung Yeon también se desempeña como actriz; aunque las fanáticas de BTS la reconocen más porque en el 2015 reveló en el programa ‘Weekly Idol’ que Jimin era el rapero que más robaba su atención con respecto a los otros integrantes de la agrupación.

“Seungyeon, hemos escuchado acerca de ti y Jimin de BTS...”, le preguntaron a la idol en el mencionado programa. La respuesta de la joven fue positiva, revelando además que lo conoció personalmente cuando Bangtan hacía publicidad de sus musicales ‘Danger’ y su grupo ‘Mamma Mía’.

“Como nuestras promociones han vuelto a coincidir esta vez, estuve realmente feliz de verlo”, agregó la vocalista quien se animó a moverse al ritmo de un fragmento de ‘I need you’.

Seungyeon nació el 24 de julio de 1988 en Seúl, Corea del Sur. En los últimos k-dramas que ha participado podemos encontrar: “Her Lovely Heels”, “Jang Bo-ri is Here!”, “Secret Love”, “Age of Youth”, “Last Minute Romance”, entre otros.

LA REACCIÓN DE JIMIN AL SABER LA CONFESIÓN DE SEUNGYEON

Ese mismo año, por motivos de promocionar una de sus últimas producciones, BTS acudió al programa en donde se había presentado la cantante Segungyeon. Los conductores del espacio televisivo no desaprovecharon la oportunidad para hacerle extensivo lo que pensaba la idol sobre Jimin.

La reacción del rapero de la agrupación fue en primera instancia de sorpresa y luego dijo: “¡Increíble!”. Recordemos que la joven pertenecía en ese entonces al grupo KARA, que tiene más antigüedad que BTS.

No olvidemos que KARA debutó en el 2007 con el tema ‘Break it’ y Seungyeon pertenecía en ese entonces hasta que en el 2016 se decidió que el grupo no iba más y terminó por desintegrarse.

FOTOS DE INSTAGRAM DE SEUNGYEON