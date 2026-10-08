Lleno total. Así lució el Estadio de San Marcos en la primera fecha de la presentación de la banda surcoreana BTS en nuestro país.

Por primera vez en el Perú, la mundialmente famosa banda surcoreana BTS hizo vibrar el Estadio San Marcos. Más de 50 mil personas llegaron para vivir una noche cargada de música, emoción y gritos. Las ARMY convirtieron el recinto en una verdadera fiesta.

Los seguidores llegaron desde distintos puntos de Lima, provincias y países como Colombia, Chile, El Salvador y Ecuador.

La emoción reunió a fans de todas las edades. Jóvenes, adultos y familias completas llegaron con carteles, polos y accesorios de BTS.

“Mi hija y yo somos fans ARMY. Me endeudé para comprar las entradas, pero no importa. Vida solo hay una”, señaló una madre que cumplió su sueño junto a su hija de 10 años de ver a su banda favorita.

Durante un momento de su show en Lima, el cantante dijo la famosa frase a sus fans peruanos | Foto: Captura de X (@btschartsxdaily)

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook subieron al escenario de 360° al promediar las 8 de la noche del miércoles 7 de octubre para deleitar a sus miles de fans que llegaron hasta el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

BTS abrió la noche con los temas Hooligan, Aliens y el remix de Run BTS, antes de continuar con They Don’t Know ‘Bout Us.

“¡Haremos un show increíble!”, dijeron los integrantes de BTS

Otro de los momentos que desató el grito de las ARMY lo protagonizó Jin, quien saludó a las fans con un “Hola”. En otro momento, el intérprete confesó a las asistentes al Estadio de San Marcos “Estudié español por ustedes”, afirmó Jin.