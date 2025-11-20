¡Volvieron por la puerta grande! Tras ausentarse del Perú durante varios años, BXS Bryndis X Siempre cumplió el sueño de todos sus fans y realizó una exitosa gira en Lima y varias ciudades de nuestro país, demostrando que se mantienen vigentes con su música a pesar de los años.

Recordemos que su gira Sin Resentimientos Tour los llevó a presentarse en Lima, Huancayo, Cusco, Abancay, Puerto Maldonado y Arequipa, lugares en donde llenó de bote a bote sus conciertos y dejando claro que el verdadero grupo que le canta al amor.

“Primeramente, estamos agradecidos con Dios por haber tenido la oportunidad de regresar a Perú y recibir el cariño de la gente tan fiel a nuestra música. Apreciamos grandemente todo su apoyo, su amor, su tiempo y el que hayan ido en nuestros conciertos, muchísimas gracias por siempre”, manifestó Guadalupe Guevara, líder de la agrupación.

Asimismo, los integrantes de la banda resaltaron el emotivo homenaje que recibieron en la zona de Aguas Calientes de Machu Picchu, Cusco, lugar que los ayudó a recargarse de energía para seguir trabajando en seguir haciendo buena música.

“Para nosotros fue una grata sorpresa el reconocimiento que nos hicieron en este lugar tan especial. Un lugar reconocido a nivel mundial imagen de Perú, su cultura, su gente, algo muy bonito para nosotros. También valoramos mucho el apoyo, aplauso, fidelidad de su hermosa gente que nos acompañaron”, agregó.

Cabe precisar que BXS Bryndis X Siempre cuenta con grandes éxitos musicales como “Simplemente amigos”, “Te juro que te amo”, “Falsas palabras”, “Amor prohibido”, “Corazón cautivo”, entre otros. Además, ya vienen preparando su nueva producción para enero del 2026 que prometer ser todo un boom a nivel.