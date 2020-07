El cómico José Luis, más conocido como ‘Cachay', reveló que su hermano ‘Puchito’ logró vencer al coronavirus y ya se encuentra recuperándose en base a su alimentación y descanso.

Y es que el artista comentó que su hermano César Mori fue dado de alta de la clínica, y al darse cuenta que estaba muy delgado, decidió ocuparse de su recuperación.

“Gracias a Dios mi hermano sigue vivo, ha sido dado de alta, ha superado el coronavirus y ahora se tiene que recuperar. Ha perdido más de diez kilos de peso, está flaquito, pero tiene toda la voluntad para seguir adelante”, expresó.

El cómico ambulante contó que se llegó a un acuerdo con la clínica y solo pagaron S/ 9 mil soles por los días que estuvo internado, en vez de S/ 45 mil soles.

“Todo se soluciona muy bien, estamos agradecidos con los médicos de la clínica. Al final solo hemos pagado 9 mil soles y lo demás lo asume el seguro… porque no tenía de dónde sacar el dinero”, reveló.

Lamentablemente, Cachay aseguró que tendrá que seguir saliendo a la calle a trabajar debido a que no cuenta con los medio suficientes.

“No me queda otra, no tengo ahorros para vivir encerrado en mi casa. Así que volveré a las calles para vender mis dulces. Espero que el gobierno se acuerde de nosotros, pues no nos ha llegado ninguna ayuda”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR