Magaly Medina causó polémica recientemente al lanzar fuertes calificativos contra Tilsa Lozano. Tras tildarla de la “amante” de Juan Manuel Vargas, la “urraca” incluso contó que los recordados “Cuatro Fantásticos” de la selección peruana intervinieron en esa relación.

Todo ocurrió en el programa “Magaly TV La firme”, donde Magaly Medina afirmó que Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán hablaban mal de Tilsa Lozano para que el “Loco” no confirme públicamente su relación con ella.

“Ella tuvo que sentarse a lloriquear en un “Valor de la verdad” y decirle al Perú entero que la relación terminó porque él nunca quiso formalizar porque los extranjeros de la selección, llámese Pizarro, llámese Farfán, llámese Guerrero, los “cuatro fantásticos”, que son líderes de la selección, siempre lo fueron; hablaban mal de ella”, expresó.

Magaly Medina indicó que estos jugadores lanzaban comentarios machistas contra Tilsa Lozano, aunque no los iba a decir en TV: “Yo no te voy a decir ahora por consideración qué es lo que hablaban de ti, qué es lo que le decían a Vargas para que no te formalice, cosa que él siguió al pie de la letra (...) Decían, machistas ellos, que había algún tipo de mujer a la que nunca se podía oficializar. Era bravísimo, mi solidaridad contigo como mujer porque un hombre machista no puede nunca referirse así a una mujer”.

El Zorro le responde

Tras estas declaraciones, el Zorro Zupe respondió a la “urraca” dejando entrever qué decían estos mismos jugadores cuando Tilsa Lozano y Juan Manuel Vargas terminaron su relación.

Sin embargo, de forma irónica, el amigo de Tilsa afirmó que Magaly Medina posiblemente no le daría importancia a este lado de la historia.

“Y yo le podría decir todo lo que decían cuando se fue preciosa... seguramente le dará la misma importancia”, escribió el Zorro Zupe en Twitter.

Foto: Twitter Zorro Zupe

