La amistad de Kike Suero y el popular ‘Cachay’ es bastante conocida y como muestra de que un amigo no se abandona nunca, esta vez Jose Luis intentó justificar al cómico que protagonizó una discusión con su esposa al revelarse una infidelidad EN VIVO.

Las imágenes mostradas por Magaly Medina, revelan a un Kike en aparente estado de ebriedad y muy cariñoso con una joven que no es su esposa, pero ‘Cachay’ no cree todo lo que ve y defiende a su amigo: “Yo no he visto nada malo, las chicas se le cuelgan. Él no tiene la culpa en verdad. Él necesita el apoyo. A mí se me acerca gordas, flacas, gringas, hasta camarógrafos y me quieren abrazar, porque ‘Cachay’ hay para todas”.

En una entrevista brindada a un reconocido medio peruano, ‘Cachay’ se mostró en desacuerdo con la actitud de la esposa de Kike, quien enfureció al conocer la infidelidad y le dejó un consejo: “Que se consiga otra mujer, si mujeres hay bastantes. Que va a negar (el ampay) , yo te conozco sinvergüenza. Yo voy a hablar, son la muchacha”.

