Muchos actores decidieron dejar la agitada vida de los rodajes y pasar a ser ‘personas normales’, llegando incluso a desaparecer por completo del mundo actoral. Este parece ser el caso de Cameron Diaz, quien desde hace algunos años dejó los sets de grabación para ser una mujer como cualquier otra. A continuación, te contaremos a qué se dedica la estadounidense tras dejar la actuación.

Cameron Diaz es recordada por estar en el universo de actrices de Hollywood de la época de los 90. Su carrera fue en ascenso y por largo tiempo se convirtió en una de las indiscutibles para la industria del cine. Su trabajo ha sido tan bueno, que pese a estar durante muchos años alejada de los trabajos cinematográficos, aún sigue siendo considerada por la crítica como una de las mejores en toda la historia del séptimo arte.

La veterana actriz es natural de San Diego, California, Estados Unidos, en donde nació un 30 de agosto de 1972. Desde los 15 años empezó a demostrar su talento, primero como modelo, pues aún debía compartir este trabajo con sus labores como estudiante, lo cual era una condición para poder seguir desarrollándose como artista.

A QUÉ SE DEDICA CAMERON DIAZ TRAS RETIRARSE DE LA ACTUACIÓN

Llegó un día que Cameron Diaz entendió que era momento de hacer una pausa a la agitada vida que le daba ser una de las mejores actrices en el mundo Hollywood. Cuando bordeaba los 40 años, la actriz dio un paso al costado y decidió que había llegado la hora de ver por las personas que realmente le importaban. Fue en ese instante que tomó la decisión de dejar la actuación, según cuenta en una entrevista para el programa ‘Hart to Hart’.

“No estaba manejando mi vida. Un día entendí que mi rutina diaria debía ser todo aquello que podía manejar y hacer por mí misma, sin delegar a otras personas para poder resolverlas. Cuando haces algo a un nivel realmente alto durante un periodo largo, que te lleva todo el tiempo, te pierdes de entregarle a otras personas”, contó la recordada protagonista de “Los Ángeles de Charly”.

“Había muchas partes de mi vida que no estaba tocando y que no estaba manejando bien, como necesitaba. Es divertido actuar y me encanta. Si se presenta la oportunidad volveré, pero con otras condiciones. Hoy me vida está enfocada en otro lado”, agregó.

El 2019, fue un año totalmente especial para la actriz, pues nació su hija, Raddix. Pese a que muchos indagaron para conocer a la primogénita de Cameron, las fotografías no eran muy frecuentes, y de ello se encargó de hablar la actriz en una entrevista que diera tiempo después de dar a luz.

“La gente sabe quién soy yo, pero yo quiero que ella tenga autonomía. Por estas cuestiones no van a ver muchas fotos de ella, sobre todo de su rostro”, explicó la intérprete, quien deja a entender que no quiere que su pequeña cargue con la mochila que significa ser la hija de Cameron Diaz.

Actualmente, Diaz se dedica a su nuevo emprendimiento, el cual es totalmente diferente al trabajo que ha realizado en las últimas décadas. Ella tiene una línea de vinos, ‘Avaline’, la cual lanzó asociada con una amiga a mitad del 2020. Los tragos que ella recomienda son los vinos blancos, rosados, producidos únicamente con uvas orgánicas, pues no tienen azúcares por haber sido liberados en base a químicos.

“LA MÁSCARA”, “LOS ÁNGELES DE CHARLIE” Y OTRAS PRODUCCIONES DONDE TRABAJÓ CAMERON DIAZ

Cuando a penas tenía 20 años, Cameron Diaz empezó a incursionar, casi por casualidad, en la actuación. Con la vehemencia que le daba su corta edad fue con todo en su papel, el cual fue en un cortometraje erótico en 1992, el cual se llamó “She’s No Angel”.

Años más tarde al recordar esta experiencia, la actriz, un poco más madura, dijo que fue divertido participar en esa producción, aunque tenía claro que no era algo que le gustaría continuar haciendo, pues estaba en búsqueda de otras apuestas.

Fue entonces que en 1994 su carrera dio un salto tremendo cuando fue convocada para participar de la exitosa película “La Máscara” en donde fue la pareja del protagonista, interpretado por el también consagrado Jim Carrey. Pese a que no tuvo mucha exposición en la cinta, le bastó algunos textos para dejar en claro todo su potencial.

Su participación en “The Mask”, sin duda, le abrió muchas puertas y contratos que ella aprovecharía. Entre las producciones más recordadas encontramos: “Luna sin miel” (1996), “La boda de mi mejor amigo” (1997) y “Los ángeles de Charlie” (2000). Luego ha participado en más de 40 películas, las cuales ha rodado incluso a la par, por lo que resulta lógico que esto la llevó a un cansancio inevitable que la hizo decidir por dejar todo y dedicarse a su familia y su nuevo negocio.

