Camila Cabello se encuentra en boca de todos luego que fue duramente criticada por su físico en redes sociales. Es que la cantante cubana-estadounidense fue fotografiada con un top deportivo que dejaba ver sus rollitos.

La novia de Shawn Mendes dio un emotivo discurso sobre aceptar tu cuerpo tal y como es, dejando a mucho sorprendidos.

Por medio de su cuenta de TikTok, la intérprete de ‘Señorita’ compartió un video en el que mostró su molestia por la ola de ataques y críticas hacia su persona que ha venido recibiendo en los últimos días.

“Estaba corriendo por el parque pensando en mis propias cosas, intentando mantenerme en forma, mantenerme sana. Llevo puesto un top con el que se me ve el ombligo y no estaba metiendo barriga porque estaba corriendo como una persona normal, que no mete barriga todo el rato”, comenzó diciendo.

Posteriormente, Cabello dejó un mensaje contundente en el que explicó a sus detractores que así luce una mujer real con “curvas, celulitis, estrías y grasa”.

“Pensé ‘¡Vaya!, pero luego me recordé a mí misma que eso de estar en guerra con tu propio cuerpo ya está pasado de moda. Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer todo lo que hago. Somos mujeres reales con curvas, celulitis, estrías y grasa”, sentenció.

La publicación de Camila Cabello se ha convertido en viral en todas las redes sociales, y ha generado miles de reacciones de sus seguidores. Hasta el momento, el video cuenta con más de 5 millones de likes.

