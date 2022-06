La abogada Camille Vasquez, quien fue parte del equipo de defensa de Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard, dio una entrevista al programa “El gordo y la flaca”, de Univision, en el cual contó detalles de su infancia y de su carrera en el idioma español, el cual aprendió al crecer en una familia hispana.

“Obviamente tú eres muy bonita, eres joven, eres abogada, te levantabas, abrazabas a tu cliente, uno de los artistas más populares en la historia de Hollywood. La gente decía ¿estará teniendo un affaire con él o algo de eso? Tú salías de la corte, te preguntaban y tú no querías responder”, dijo Raul de Molina ‘El gordo’ a la abogada.

“No podía responder. La corte nos ‘directó’ que no podíamos dar entrevistas o decir algo en la corte, entonces no podía”, dijo Camille Vásquez. “Pero tú lo abrazabas”, insistió ‘El gordo’.

“Sí, claro que sí, es mi amigo, pero primero es mi cliente, y él estaba pasando algo bien difícil. Yo quiero mucho a mis clientes y soy hispana, a mí me gusta abrazar y tocar a la gente”, explicó Camille Vasquez.

“¿Dar un beso?”, preguntó el famoso conductor. “Los besos no, pero sí le doy un abrazo porque él lo necesitaba”, respondió Camille Vasquez entre risas.

Asimismo, Raul de Molina preguntó a la abogada qué fue lo primero que hizo al ganar el juicio. “Llamé a mis padres. Sí, a mi mami, estaban speechless (estupefactos), me dijeron ‘estamos speechless’, no tenían las palabras y también llamé a mi hermana y mi ‘nieta’ (sobrina) me dijo ‘bravo tía’, tiene dos años y es mi corazón”, contó Camille Vasquez.

Por su parte, el conductor del programa contó que Camille Vasquez creció viendo programas en español: “Lo interesante que esta chica que es tan simpática (...) es una de las mejores abogadas de Estados Unidos, la terminan de hacer asociada en la firma donde trabaja, es parte dueña, que es una de las compañías más grandes en los Estados Unidos de abogados. Ella nació en las afueras de Los Ángeles (...) y creció -de esto vamos a hablar mañana en el programa, lo van a ver de su propia boca- viendo los programas de televisión en español de pequeña. Fue a una de las mejores escuelas de los Estados Unidos y miren cómo triunfó”.

