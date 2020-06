Pese a que Nicola Porcella le está “tirando maicito” a Macky González, la capitana de “Guerreros 2020”, ella lo tiene bien claro tener de lejitos al peruano al que solo lo considera un amigo más. Así lo dio a conocer a través de su cuenta e Instagram, esto porque la quieren relacionar con el excapitán de Las Cobras.

“¿Qué te parece Nicola? Le preguntaron a Macky, quien para no dejar mal parado al chico realitie dijo que “la verdad que me parece un gran tipo. Con él me vuelve a caer la lección de que no hay que ejercer un juicio de las personas hasta que lo conozcamos. Estoy súper contenta, me siento segura cuando estoy con él. Lo quiero… pero de amigo nada más ok!”, señaló a través de una de las historias de Instagram.

En otra de las interrogantes que le hicieron a la modelo, le dijeron si era verdad lo que se rumoreaba, de que le gusta Nicola Porcella y ella respondió: “Me gustan prácticamente todos ¿no?. Pues no, a mí me gustaba un peruano que armaba juegos. Pero luego me enteré que tiene esposa y muchos hijos, así que me dejó de gustar. ¿Qué triste!”.