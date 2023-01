La actriz colombiana Carmen Villalobos fue captada besándose apasionadamente con un nuevo galán varios meses después de su separación de su esposo, Sebastián Caicedo.

De acuerdo a Telemundo, la protagonista de ‘Sin senos no hay paraíso’ fue vista divirtiéndose en una discoteca de República Dominicana junto al conductor de Exatlón Estados Unidos, Frederik Oldenburg.

En el video se observa a la actriz besándose apasionadamente con el presentador de Telemundo. Todo parece indicar que Carmen Villalobos no teme ser captada con su nuevo galán, porque el beso fue en plena discoteca frente a varias personas.

Hasta el momento, ni Carmen Villalobos ni Frederik Oldenburg se han pronunciado sobre estas imágenes, pero algunos presentadores de Telemundo sí lo han hecho.

Este fue el caso de Carlos Adyan, conductor del programa En casa con Telemundo: “Los dos se lo merecen. Ya realmente yo creo que la relación es un tema del pasado la que tuvieron ellos, ya ambos por su lado, qué alegría me da, qué felicidad, los quiero muchísimo a los dos y ojalá”.

“Si esto es cierto me da mucho gusto por los dos”, expresó Ana Jurka. “Carmen me cae muy bien, siempre me ha parecido una niña superlinda, supereducada y el Frederik, que yo lo conozco y siempre digo que es como mi hermanito menor, lo adoro, es la misma persona que yo conocí en 2015 cuando empezamos a trabajar, un caballero, un niño de valores, de principios…”, acotó.

Fuente: Telemundo

TE PUEDE INTERESAR