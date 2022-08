El actor colombiano Sebastián Caicedo se refirió a su separación de Carmen Villalobos, la cual fue anunciada días atrás por la actriz con un video publicado en Instagram.

En una entrevista con el conductor de televisión colombiano Carlos Ochoa, Sebastián Caicedo por fin habló del divorcio que están tramitando luego de 3 años de casados y más de 10 años de relación.

Según Sebastián Caicedo, siempre amará a la protagonista de Sin senos no hay paraíso, pero, pese a este importante detalle, la relación ha terminado.

“Eso ya es el pasado. La amaré toda mi vida, está en mi corazón, pero le deseo en este momento lo mejor del mundo y pues la vida sigue”, dijo Sebastián Caicedo sobre su expareja.

¿Qué dijo Carmen Villalobos?

En el mes de julio, la actriz colombiana anunció su separación y aseguró que lo que más le importaba era ver feliz a su esposo:

“Después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que esto para algunos será una sorpresa, a lo mejor para otros no tanto, pero como lo he expresado antes, porque ustedes lo saben, lo más importante para mí siempre, siempre será que prime su felicidad”, manifestó.

