La noche del sábado 14 de agosto, Carla Rueda vivió un incómodo momento con Diego Cornejo . Y es que el bailarín se molestó con la ‘Cotito’ por dejar a entrever que estaban viviendo un romance cuando la realidad no era esa.

“Cuando conocí a Carla le dije que yo estaba saliendo con alguien, ella sabe perfectamente todo, de la A la Z, sí tuve un gusto hacia ella, pero prefiero como todo caballero, que las cosas regresen a 0 y que sigamos siendo amigos. Quedamos de la mejor manera”, aclaró Cornejo en vivo.

Tras la culminación de “Reinas del show ” , la destacada deportista señaló que este enfrentamiento no influyó en su performance, ni en el bajo puntaje que obtuvo en la última gala del programa de Gisela Valcácel.

“Me han pasado peores cosas en la vida y he tenido que levantarme. Creo que he tenido otras cosas muy dentro de mí, que me han tenido con la cabeza en otro lado”, acotó Rueda desde un inicio.

Asimismo, aseguró que el problema que tuvo con Diego Cornejo ya quedó en el pasado y que ahora su mente está centrada en seguir mejorando en la pista de baile.

“Diego es mi amigo, ni que fuera mi pareja. Si fuera mi esposo, podría influir. Estoy enfocada en ‘Reinas del show’, no permito que nada me desenfoque”, sentenció la voleibolista peruana.