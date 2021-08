Karla Tarazona no pudo tolerar los agravios de Leonard León, quien la acusó de “mentir” ante la opinión pública y crearle una fama de “mal padre”. La conductora de ‘Mujeres al mando’ explotó contra su expareja y le recordó que no cumple sus responsabilidades económicas con sus dos hijos.

“Esto ya rebasó toda mi paciencia (...) dice que ‘si yo tengo marido, que yo tengo plata’... ¡No, señor! es el derecho de mis hijos, porque es responsabilidad de cada padre cumplir. Qué fácil se llena la boca al decir, ‘ella tiene marido’. Yo tengo tres trabajos, desde que amanece hasta anochece veo por mis hijos, y no porque tengo un marido al costado, porque en pandemia me las tuve que ver como pude para darle a mis hijos lo que merecen”, dijo indignada.

También comentó que Leonard León tiene mucho que agradecer a su actual pareja, el empresario Rafael Fernández, quien la apoya económicamente con sus hijos.

“Yo creo que mis hijos no merecen las sobras ni merecen una limosna. Yo sí quiero que mis hijos tengan una buena alimentación y una buena educación. Y si en mi vida encontré una persona que económicamente me ayuda un montón, me ayuda a emprender negocios, ¡que suerte la mía!”, comentó al programa de Latina TV.

