La cantante Yahaira Plasencia le confesó a Milagros Leiva, durante el programa “Vida y Milagros”, que un programa le ofreció un dineral con tal de hablar negativamente sobre Jefferson Farfán en pantallas.

Al respecto, la intérprete de “Dime” aseguró que jamás aceptó dicha oferta de dinero, ya que nunca hablaría mal de alguien a quien le tiene mucho cariño.

“Yo tengo todo en los mensajes, a mí me ofrecieron mucho dinero para poder hablar mal de Jefferson, este mundo se mueve así. (…) Por dinero no hablaría mal de nadie y menos de una persona que ha pertenecido a mi vida y que en su momento fue muy bueno conmigo y con mi familia”, expresó la artista nacional.

Además, la salsera aclaró que esta ‘dinámica’ no sería nueva en el mundo de Chollywood, pues ella también fue víctima de críticas por parte de amigos cercanos que incurrieron a lo mismo.

“Muchas de las personas que han hablado mal de mí, que me destruyeron, hoy en día hablo con ellos. Ellos me mandaron mensajes diciéndome ‘discúlpame que me ofrecieron esto”, contó.

SOBRE “INFIDELIDAD” A JEFFERSON FARFÁN

En la entrevista, Milagros Leiva le preguntó a Yahaira Plasencia si le había sido infiel a Jefferson Farfán, lejos de quedarse callada o negar los hechos, la salsera respondió fuerte y claro.

“Cometí un error, sí; pero no fue todo lo que dijeron, o sea la maldad que hicieron a nivel nacional, no fue así. Me pusieron cosas horribles, cosas muy feas y no fue así”, respondió la salsera nacional.

