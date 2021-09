La periodista Carla Tello explicó por qué dejó de aparece en Canal N desde hace varios días. En un post de Instagram, recordó que ahora está en América Televisión.

Y es que aparentemente muchos de sus seguidores no sabían que había cambiado de canal temporalmente. “Para los que me preguntan porqué ya no salgo en Canal N”, escribió Carla Tello.

La periodista recordó una publicación que realizó días atrás, donde explicó que ahora estaba en la conducción del noticiero del mediodía de América TV:

“Esta es la última foto que me tomé en Canal N. Estoy leyendo sus mensajes de por qué no estoy hace un tiempo… que qué pasó conmigo… que dónde estoy? Pues, les cuento que ahora ando por América tv al mediodía. Me despido por un tiempo de Canal N y mi querido Primero a las 12. Y espero que me acompañen a las 12 pero en el 4. Les mando un beso gigante!”, manifestó.

