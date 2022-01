La periodista Carla Tello presentó a su nueva pareja con una publicación de Instagram. Tras revelar, semanas atrás, que estaba nuevamente enamorada, por fin decidió compartir una imagen junto a su enamorado.

“¿Estás soltera?”, le preguntó un usuario a Carla Tello. “Falso”, respondió la periodista; en ese sentido, publicó una foto donde se deja ver junto a su nueva pareja.

Foto: Instagram Carla Tello

Asimismo, Carla Tello aseguró que no tiene planes de casarse por segunda vez. “Planes de matri? Verdad o mentira”, escribió un cibernauta.

“Mentira, no por el momento”, aclaró Carla Tello sobre los planes que tiene con su pareja.

Foto: Instagram Carla Tello

Semanas atrás, Carla Tello confirmó que estaba saliendo nuevamente con alguien luego de su divorcio con Junior Silva.

“Me preguntan bastante esto y siempre toreo la respuesta. No estoy de novia porque no me han pedido matrimonio. Pero tengo el corazón feliz. Les dejo el brazo de mi enamorado. Eventualmente habrá presentación formal”, escribió la periodista en ese momento.

