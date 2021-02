¡FIEL A SU ESTILO! Carlos Álvarez anuncio en sus redes sociales que está preparando una parodia del popular vidente ‘Hayimi’ quién estuvo en el ojo de la tormenta pública tras revelar que fue el guía espiritual del expresidente, Martín Vizcarra.

El popular cómico presentó un adelanto de lo que se verá este sábado en su programa “La Vacuna Electoral”.

“Tengo que salir a aclarar todo lo que están hablando, solo por ser el guía espiritual de Martincito, tremendisisisiiimos problemazaaaas que me he metido. Yo que culpa tengo que los políticos crean en coju... ”, se le escucha decir en el video que compartió en su cuenta de Facebook.

“Ustedes se preguntarán si Fallimi fue el guía espiritual, entonces por qué Martincito hizo todo mal. Lo que pasa es que yo fui el guía espiritual pero él no tiene espíritu. Él es un hombre muy frío, por eso le dicen lagarto”, añadió.

“No yo no he sido vacunado. A mí nadie me vacuna, por ahí me lo propusieron pero por eso soy vidente no soy coju... Yo ya veía en mis cartas que se venía un problemón y nadie me hacía caso. Terco Martincito, en algunas me hacía caso en otras no y mira pues lo que pasó”, concluyó.

Cabe indicar que hace unos días, Carlos Álvarez, realizó un sketch del escándalo que protagonizaron Vania Bludau y Mario Irivarren frente a agentes policiales en plena intervención el último fin de semana en su casa de playa ubicada en Punta Hermosa.

VIDEO RECOMENDADO

La ‘Chilindrina’ posa en bikini a sus 70 años y le llueven los piropos en redes sociales

La 'Chilindrina' posa en bikini a sus 70 años y le llueven los piropos en redes sociales

TE PUEDE INTERESAR

‘Melcochita’ se solidariza con ‘Robotín’ por caso de sus pequeñas hijas: “Padre es quien cría, no el que engendra”