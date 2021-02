Pablo Villanueva, más conocido en el mundo artístico como ‘Melcochita’, no tuvo reparo en mostrar su total apoyo a Alan Castillo ‘Robotín’, quien hace algunas semanas se enteró que dos de sus tres hijas no eran suyas.

Y es que para el conocido cómico, un padre no es quien engendra a los hijos, sino quien se encarga de su educación y salud emocional.

“Padre es quien cría, no el que engendra. Él tiene tres criaturitas que le alegran la vida y debe seguir para adelante, trabajando para que sea feliz con ellas”, expresó.

Asimismo, Melcochita le aconsejó al artista callejero que no le quite sus apellidos a las pequeñas, pues ellas no tienen la culpa de nada. “El amor, el cariño no tiene precio, no va a ganar nada quitándoles su apellido. Creo que él debe concentrarse en trabajar, voltear la página”, agregó.

“Siempre hay infelices que comentarán, y no se les debe hacer caso. Yo he superado muchas cosas en la vida porque no les tomo importancia, no hay que lamentarse sino seguir para adelante”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR