El conductor de ‘Amor y fuego’, Rodrigo González contestó a Ethel Pozo, luego que la conductora de ‘América hoy’ asegurara que le encanta que se refieran a ella, tras conocer las críticas que el popular ‘Peluchín’ hizo hace unas semanas sobre su programa de América Televisión.

El conductor señaló que no ha criticado a la conductora, sino que expresó su opinión sobre ella como lo haría cualquier persona.

“Ethel se ha criado con Gisela y ella está acostumbrada a manejar a la prensa como quería… Ella es intolerante a las críticas, ella no acepta a la gente que opina contrario a lo que ella le gustaría escuchar, es igual o sinónimo de hablar mal… Si tú estás en televisión cuánta gente puede opinar ‘a mi Gigi no me gusta por esto o Rodrigo no me gusta por aquello’. Entonces, Ethel por la madre nos parece tal cosa, en pantalla yo percibo esto”, señaló Rodrigo González.

“Hablar mal es si tú estás escondido, hablando a las espaldas. Si tú tienes una cámara al frente y este es tu trabajo, y sabes que la conexión que con tu gente es precisamente que dices lo que piensas. Eso no es hablar mal”, señaló Rodrigo, quien aseguró que la conducta se victimiza.

Recordemos que Ethel Pozo aseguró que prefiere que hablen de ella que pasar por agua tibia, tras ser consultada sobre su opinión sobre las críticas a su trabajo en televisión.

“Me encanta que siempre se refieran a mí, sin duda uno no se siente muy cómoda si pasa por agua tibia. Como cuando te esfuerzas por hacer un trabajo y nadie se da cuenta. Yo agradezco cualquier crítica de espectáculos y que se fijen en mi trabajo. Quien finalmente toma la decisión es el público y la audiencia”, señaló la conductora para el grupo El Comercio.

“Yo me estoy esforzando en hacer una carrera limpia y trabajando para el orgullo de mis hijas. Agradezco a cualquier persona que se toma el trabajo de hablar de mí, para bien o para mal ya está hablando de mí”, agregó la conductora.

‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ formó el “team ideal”

Ethel Pozo está emocionada porque este domingo 7 de marzo a las 7 y 30 p.m. se estrena la quinta temporada de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ que conduce al lado de Yaco Eskenazi y la chef Muriel Mongrut.

“El 10 de agosto del 2017 mi vida cambió porque fue el primer día que conduje el programa y fue una bendición tremenda… Desde el principio me apoyé en Yaco porque él tenía la experiencia de un programa en vivo en Esto es guerra. Yo venía para dar lo mejor de mí pero estaba tibia. Fue algo mágico. Me animé hacerlo porque era un programa para toda la familia, sabía que gustaría mucho a los niños y yo por mis hijas muero”, aseguró Pozo, quien calificó a Yaco y Muriel como su “team ideal”.

